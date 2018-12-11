شكرا لقرائتكم روني يزور البيت الأبيض كضيف شرف لترامب..صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لبى الإنجليزي وين رونى لاعب دى سي يونايتد دعوة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لحضور حفلة عيد ميلاد فى البيض.

على الرغم من رفض عدد لا يحصى من النجوم الرياضيين الأمريكيين الوقوف في منزل الرئيس الرسمي أثناء توليه منصبه،إلا أن لاعب كرة القدم ، قبل الدعوة بسعادة.

ووفقًا لما ذكرته المصادر ، فقد أُعطي روني جولة موجهة إلى الأحياء الخاصة في ترامب أثناء وجوده في الداخل ومن المفهوم أن هذه الدعوة قد تمت بسبب بارمون ، ابن ترامب المجنون بكرة القدم.

كان اللاعب البالغ من العمر 12 عامًا قد لعب سابقاً في فرق الشباب التابعة لنادي دي سي يونايتد ، وقد شارك مع بعض نجوم الفريق في حفل عيد الفصح في البيت الأبيض العام الماضي.

يقال إن بارون يتفوق على لعب كرة القدم في مدرسته الخاصة وغالبا ما ينظر إليه في شريط أرسنال الذي يمارس على العشب بالقرب من المكتب البيضاوي.

وقال مصدر: بارون مجنون على كرة القدم. كلما يحصل على فرصة ، فهو يركل الكرة "إنه يحب فريق يونايتد يونايتد وواين معروف بأنه واحد من لاعبيه المفضلين منذ انضمامه إلى النادي".

وكان من المقرر أن يزور فيلادلفيا إيجلز الفائز بلقب بطولة دوري كرة السلة الأمريكية في البيت الأبيض في يونيو (لكن ترامب ألغى الزيارة..



رونى يزور البيت الابيض

رونى يزور البيت الابيض

رونى يزور البيت الابيض