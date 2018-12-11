شكرا لقرائتكم مختار مختار: الفوز على وادى دجلة جاء أمام منافس صعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مختار مختار المدير الفنى لفريق الانتاج الحربى أن فوز فريقه اليوم أمام وادى دجلة 2 / 1 ، موضحاً أن حصد الثلاث نقاط جاء بصعوبة بالغة وهذة المباراة من اصعب المباريات التى خاضها خلال بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم .

وفاز الإنتاج الحربى على وادى دجلة بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، علي ستاد بترو سبورت ضمن منافسات الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف مختار مختار خلال تصريحات لقناة أون سبورت أن الاستحواذ لا يؤدى الى الفوز لذلك لا أهتم بهذا الامر خلال سير المباراة أمام فريق وادى دجلة ولكن تم خلق فرص عديده لم يتم أستغلالها وهذا ما أثار قلقله خاصة بعد أحراز دجلة هدف التعادل قبل أن تنجح خبرة لاعبي الانتاج في تحقيق الفوز.