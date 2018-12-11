شكرا لقرائتكم تطبيق البطاقات الملونة فى مونديال الأندية للجهاز الفنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف المنسق العام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لمباريات كأس العالم للأندية بافيل لوزانوف، عن تفعيل آلية البطاقات الصفراء والحمراء للجهازين الفنى والإدارى فى مباريات كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات بداية من غدا الأربعاء.

ذكر الموقع الرسمى لنادى العين الإماراتى، أنه تم الحديث عن أحدث المستجدات على لائحة مونديال الأندية فى الاجتماع الفنى لمواجهة بطل الإمارات مع وتيم ويلنجتون النيوزيلندى، والذى ترأسه لوزانوف، ومن أبرزهما تطبيق البطاقات الصفراء والحمراء للجهازين الفنى والإدارى والطاقم الطبى على دكة البدلاء.

ويحق لحكم الساحة استخراج البطاقة الصفراء للمدرب أو كل من يجلس على الدكة قبل أن يطرده بالبطاقة الحمراء وهو الأمر الذى كان مقتصراً على اللاعبين فقط.

يذكر أنه من المقرر أن يلتقي العين الإماراتى المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى حسين الشحات مع وتيم ويلنجتون فى افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، حيث يشارك الأول فى البطولة بصفته بطلاً للنسخة الأخيرة من مسابقة الدورى الإماراتى.