شكرا لقرائتكم محمد مصيلحى يتلق دعوة من الاتحاد العربى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقي محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى دعوة رسمية من الأمين العام للاتحاد العربى لكرة القدم الدكتور رجاء الله السلمى لحضور قرعة دور الـ 8 لبطولة الأندية العربية لكرة القدم ( كأس زايد للأندية الأبطال ). وتم توجيه الدعوة لرؤساء الأندية التي صعدت لهذا الدور حيث تُجرى القرعة يوم الاثنين الموافق 17-12-2018 بدولة الأمارات العربية الشقيقة بمدينة أبو ظبى . وقرر مجلس إدارة النادى تكليف وليد صلاح الدين مدير الكرة بحضور القرعة ممثلاُ عن زعيم الثغر فى الموعد المشار إليه ، حيث صعد زعيم الثغر لدور الثمانية عقب إقصائه نادي الزمالك فى دور الـ 16 فى المباراة التى أقيمت نهاية الشهر الماضى.

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