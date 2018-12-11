شكرا لقرائتكم التشكيل الرسمى لمواجهة برشلونة وتوتنهام.. ميسى بديلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن كلا من ارنستو فالفيردى وماوريسيو بوكيتينو، المديران الفنيان لفريقى برشلونة الإسبانى وتوتنهام الإنجليزى، التشكيل الأساسى لمواجهة الفريقين، والتى تنطلق فى العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "كامب نو" فى الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية لدور المجموعات، من دورى الأبطال.

وتواجد النجم الأرجنتنيى ليونيل ميسى على مقاعد بدلاء البلوجرانا فى لقاء اليوم، بالإضافة إلى اشتراك عدد كبير من اللاعبين البدلاء، بعد أن ضمن الفريق التأهل.

ويحتل البارسا صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة، وضمن التأهل للدور المقبل، فيما يحتل توتنهام المركز الثانى برصيد 7 نقاط، ولا بديل أمامه سوى الفوز فى لقاء اليوم للصعود للدور الثانى.

برشلونة

حراسة المرمى: ياسبر سيليسين

خط الدفاع: سيميدو - فيرمايلن- لينجليه - ميراندا

خط الوسط: آرثر - راكيتيتش - كوتينيو - الينيا

خط الهجوم: ديمبلى - منير الحدادى



تشكيل برشلونة

توتنهام هوتسبير

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: ووكر-بيترز - فيرتونخين - الديرفيريلد - دانى روز

خط الوسط: وينكس - سيسوكو - إريكسين

خط الهجوم: ديلى ألى - سون - هارى كين