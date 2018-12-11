شكرا لقرائتكم صالح جمعه يهاجم مارتن يول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى صالح جمعة لاعب الاهلي العائد له من تجربة إعارة بنادي الفيصلي السعودي أن أزمات الهولندي مارتن يول المدير الفني الأسبق للأهلي بدأت مع اللاعبين منذ أول مُحاضرة له مع الفريق ، موضحاً أن مارتن يول لم يستفد من جميع لاعبي الفريق.

وتابع صالح جمعة في تصريحات لقناة الأهلي : أتذكر أول محاضرة لمارتن يول مع لاعبي الاهلي فقد كانت في أحدى فنادق الإسكندرية حيث تحدث المدرب الهولندي معنا عقب أحدى المباريات بطريقة لم نتفاءل بها كلاعبين واستشعرنا بأن الأمور لن تسير على ما يرام بين المدرب الهولندي واللاعبين وهو ما حدث بعد ذلك حيث ساءت علاقة مارتن يوم بمعظم لاعبي الفريق تقريباً.

وأوضح صالح جمعة أن مارتن يول لم يعتمد إلا على عدد قليل من اللاعبين ولم يستفد من جميع اللاعبين بشكل غريب ، كما أن النتائج لم تكن جيدة في عهده فقد أنهى مارتن يول الدوري في أخر جولتين تقريباً بل كنا مُهددين بعدم التتويج باللقب.