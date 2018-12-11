شكرا لقرائتكم النصر يسيطر على نجومية الجولة الـ12 في الدوري السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حصد البرتغالي هيلدر كريستوفاو المدير الفني للفريق الأول بنادي النصر جائزة أفضل مدرب في الجولة الـ 12 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك للمرة الأولى منذ توليه قيادة فريقه، وللمرة الثالثة للنصر بعد أن كان الأوروغوياني دانييل كارينيو قد حققها في الجولتين الثالثة والخامسة.

وأعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين يوم الثلاثاء عن فوز المغربي نور الدين امرابط بجائزة أفضل لاعب، بعدما صنع هدفي فريقه أمام منافسه التقليدي الهلال في ديربي الرياض، ليحقق الجائزة للمرة الثانية بعد أن كان حققها في الجولة الخامسة.

وذهبت جائزة الجمهور المثالي إلى جمهور نادي الهلال للمرة الثالثة وهو الذي كان قد حصدها في الجولتين الثامنة والتاسعة على التوالي.

ويُمنح الفائزين بجائزة الجولة على مبلغ 10 آلاف ريال لكل منهما، فيما يحصل الفائزان بنجم الشهر على 50 ألف ريال لكل منهما.