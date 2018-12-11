شكرا لقرائتكم إدارة الشباب تمدد عقد المدافع الروماني غامان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصلت إدارة الشباب تمديد عقود لاعبيها ووقعت يوم الثلاثاء تجديد عقد المدافع الروماني فاليركا غامان لموسم إضافي، يبقى فيه اللاعب بصفوف الفريق حتى صيف 2020. وكانت إدارة خالد البلطان قد مددت عقود اللاعبين جمال الدين بن العمري وعبدالملك الشمري ومحمد سالم وفاروق بن مصطفى خلال الأسبوعين الماضيين. وانتقل غامان إلى الشباب في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من ستيوا بوخارست الروماني لمدة موسم واحد، وذلك بتوصية من المدرب ماريوس سوموديكا. وخاض المدافع الروماني 11 مباراة مع صاحب المركز الخامس في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تحصل خلالها على بطاقة صفراء واحدة كانت أمام النصر في المواجهة التي خسرها فريقه بهدف دون رد.

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