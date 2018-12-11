شكرا لقرائتكم سيلفا ينضم لقائمة مصابي مانشستر سيتي ويغيب لعدة أسابيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال بيب غوارديولا المدير الفني للفريق الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي إن ديفيد سيلفا سيغيب عن الفريق لعدة أسابيع بسبب إصابة في أوتار الركبة.

وتعرض سيلفا للإصابة في المباراة التي خسرها مانشستر سيتي امام تشيلسي يوم السبت الماضي وتم استبداله في الشوط الثاني.

ووصف غوارديولا الإصابة بأنها ليست كبيرة ولكنه قال إن اللاعب الإسباني الدولي بالتأكيد سيغيب عن مباراة الفريق الأخيرة في دوري أبطال أوروبا أمام هوفنهايم يوم الأربعاء.

وانضم سيلفا لقائمة المصابين التي تضم كيفين دي بروين ودانيلو وسيرخيو أغويرو وبنيامين ميندي وكلاوديو برافو، ليصبح أمام غوارديولا خيارات قليلة عن المعتاد.

وقال :لدينا 15 لاعبا لمباراة يوم الأربعاء، وهي مباراة صعبة للغاية. تأهلنا للدور التالي، وهذا هو الأهم، ولكننا يجب أن نحاول الفوز بكل المباريات، لإنهاء المجموعة في الصدارة.