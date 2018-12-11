شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. إكرامى عبد العزيز مديرا فنيا لنادى مياه البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مجلس إدارة نادي مياه البحيرة برئاسة محمدعقدة فى التعاقد مع إكرامي عبد العزير نجم غزل المحلة السابق والمدير الفني للحمام ونادي السر السعودي السابق لقيادة الفريق فنيا خلفا للسيد يونس، الذى تقدم باعتذار عن عدم استكمال مهام عمله. حضر إكرامى عبد العزيز للنادى وجلس مع أعضاء لجنة الكرة محمد صديق نائب رئيس النادي وسمير زكي عضو مجلس الإدارة ومحمد نوار أمين صندوق النادي وتم الاتفاق على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية . الجدير بالذكر أنه سبق لإكرامي عبد العزيز تولي تدريب عدة أندية بدوري القسم الثاني أبرزها الحمام و الضبعة وفاقوس والواسطي و أندية الزلفي و الموج و السر بدوري الدرجة الثانية فى السعودية .

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