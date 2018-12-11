شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. نجوم الكرة الطائرة يقدمون واجب العزاء لـ عبد الله عبد السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أعضاء مجلس إدارة اتحاد الطائرة ونجوم اللعبة من كل الأندية على حضور عزاء والد عبد الله عبد السلام نجم طائرة الأهلى. وقد توفي عبد السلام والد نجم طائرة الأهلى عبد الله عبد السلام أمس ويقام العزاء مقام بجامع آل رشدان بمدينة نصر.

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