شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يتحدث عن مستقبل رمضان صبحى و"انبهار" الأتراك بتريزيجيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صالح جمعة لاعب الأهلى العائد من تجربة إعارة بنادى الفيصلى إنه تحدث مع رمضان صبحى نجم المنتخب الوطنى ونادى هيدرسيلفلد الإنجليزى منذ أربعة أيام بشأن عودة الأخير للقلعة الحمراء، موضحًا أنه يرتبط بعلاقة قوية مع رمضان صبحى لذا تحدث معه مؤخرًا بشأن عدة أمور.

وتابع صالح جمعة صالح جمعة فى تصريحات لقناة الأهلي: عندما نشرت فيديو لى فى الجيد منذ عدة أيام تحدث معى رمضان صبحى فهو صديق مُقرّب لى وتحدثنا سويا عن عدة أمور خاصة بمسألة عودته للأهلى، وقلت له: أتمنى أن نراك متألق دائمًا وتكون نجم فريقه أو أن تعود للأهلى وتستعيد رحلة عطائك تألقك مع المارد الأحمر مرة أخرى.

وأوضح صالح جمعة أن رمضان صبحى تألق من قبل مع الأهلى وكان له الفضل بنسبة 50% فى تتويج الأهلى ببطولة الدورى التى حصدها الفريق خلال تولى الهولندى مارتان يول مسئولية تدريب الفريق لذا فإن عودته للأهلى ستكون مكسب كبير للقلعة الحمراء.

وأشار صالح جمعة إلى أن رمضان صبحى أخبره بأنه لم يُحدد موقفه حتى الآن سواء بالعودة للأهلى أم لا؟، مُتمنيًا التوفيق لرمضان فى أى قرار يتخذه.

وعن محمود حسن تريزيجيه زميله السابق بالأهلى والحالى بنادى قاسم باشا التركى، قال: "أرى أن تريزيجيه لاعب كبير وصاحب إمكانيات عالية تؤهله للعب فى كُبرى الدوريات الأوروبية"، مُعلقًا: "عندما تولى مدرب رومانى نادى الفيصلى السعودى الذى كنت ألعب له فوجئت به يتحدث معه بإعجاب وانبهار شديد عن تريزيجيه، وقال لى عندما علم أننى مصرى وأعرف تريزيجيه جيدًا: أنه لاعب رائع وقمت بتدريب أندية تركية ضده وكان خصمًا عنيدًا، كما قال لى مدرب الأحمال البدنية بالفيصلى الذى كان يعمل أيضًا فى الدورى التركى أن تريزيحيه يُسجل أهدافًا رائعة فى تركيا.