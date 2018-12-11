شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة: كنت أستحق المشاركة فى المونديال والرحيل من الأهلي "خاطئ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صالح جمعة، لاعب الأهلى العائد من تجربة إعارة بنادى الفيصلى السعودى، إنه عازم على العودة لمستواه خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه يؤدى حاليًا برنامجًا تأهيليًا فى الأهلى تمهيدًا للقيد فى يناير المقبل ثم المشاركة فى المباريات.

وأوضح صالح جمعة فى تصريحات لقناة الأهلى، أن رحيله عن الأهلى كان قرارًا خاطئًا لأنه كان من الأفضل البقاء فى النادى وعدم الرحيل لأى نادٍ آخر خاصة أن التألق مع المارد الأحمر يمنح أى لاعب شهرة ونجومية لا تتوافر فى أندية أخرى كثيرة.

وأشار صالح جمعة إلى أنه يرى أنه كان يتمنى المشاركة فى كاس العالم الأخيرة مع الفراعنة، مُعلقًا: كنت أستحق التواجد فى كاس العالم وهذا ما رأيته من التغييرات التى حدثت فى تشكيل المنتخب خلال مشاركاته فى كأس العالم فقد كان المدرب الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب يدفع بلاعبين فى مراكز أخرى غير مراكزهم لذا أظن أننى كنت أستحق التواجد فى كأس العالم.