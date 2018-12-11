شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونيس: محبط بعد الخسارة من الإنتاج.. وانتظروا دجلة فى الدور الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لوادى دجلة، لاعبى فريقه على الأداء الذين قدموه فى مباراتهم أمام الإنتاج الحربي، التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد بترو سبورت ضمن منافسات الجولة السابعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز الفريق الحربى بنتيجة 2 / 1.

أكد جونيس خلال تصريحاته لـ"ON Sport"أن لاعبيه قدموا أداءً جيدًا أمام الإنتاج الحربي، إلا أنه شعر بالإحباط من تراجع مستوى فريقه وعدم ظهور الحماس والقتال داخل الملعب بعد أن أحرز محمد هلال هدف التعادل.

تابع المدير الفنى للفريق الدجلاوي، إنه يسعى لتحسين أداء دجلة فى كل مباراة عن التى قبلها، قائلاً: "الدور الثانى سيكون مختلف وستتحسن النتائج".

وعن تدعيمات الفريق فى انتقالات يناير المقبل، أكد تاكيس جونيس أنه سيسعى لضم لاعبين أو ثلاثة لتدعيم صفوفه.