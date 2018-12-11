شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محيط نادى الزمالك يتحول لـ"جراج" بسبب غلق وادى النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحولت المنطقة المحيطة بنادى الزمالك، بجوار مسجد الحامدية الشاذلية لجراج لاستقبال السيارات بعد غلق الإدارة العامة لمرور الجيزة، شارع وادى النيل بالمهندسين لإنشاء محطة مترو وادى النيل بالتنسيق مع الهيئة القومية لمترو الأنفاق. وأصبحت المنطقة المطلة على بوابة نادى الزمالك الخاصة بملاعب الناشئين أشبه للجراج حيث استغل "السياس"، غلق شارع وادى النيل لركن السيارات أمام مقر القلعة البيضاء وزيادة الأرباح اليومية نظير ذلك. وتقرر غلق شارع وادى النيل لمدة 3 سنوات مع إغلاق الحركة المرورية بالشارع لمسافة 300 متر فى الاتجاهين من تقاطعه مع شارع جزيرة العرب حتى تقاطعه مع شارع شهاب، وإغلاق شارع الحجاز فى الاتجاهين من تقاطعه مع شارع وادى النيل حتى تقاطعه مع شارع محمود بدر الدين بطول 100 متر وسط تدعيم المنطقة بالخدمات المرورية.

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محيط نادى الزمالك يتحول لـ"جراج" بسبب غلق وادى النيل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .