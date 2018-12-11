شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار: لا أهتم بالاستحواذ.. والخبرة قادتنا للفوز على دجلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مختار مختار، المدير الفنى لفريق الإنتاج الحربى، أن فوز فريقه اليوم أمام وادى دجلة 2/1، موضحًا أن حصد الثلاث نقاط جاء بصعوبة بالغة وهذه المباراة من أصعب المباريات التى خاضها خلال بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم .
وأضاف مختار مختار خلال تصريحات لقناة ON Sportأن الاستحواذ لا يؤدى الى الفوز لذلك لا أهتم بهذا الأمر خلال سير المباراة أمام فريق وادى دجلة ولكن تم خلق فرص عديدة لم يتم استغلالها وهذا ما أثار قلقله خاصة بعد إحراز دجلة هدف التعادل قبل أن تنجح خبرة لاعبي الإنتاج في تحقيق الفوز.
فاز الإنتاج الحربى على وادى دجلة بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد بترو سبورت ضمن منافسات الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
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