شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصيلحى يتلقى دعوة لحضور قرعة دور الـ8 لبطولة زايد للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تلقى محمد مصيلحي رئيس نادى الاتحاد السكندرى دعوة رسمية من الأمين العام للاتحاد العربى لكرة القدم الدكتور رجاء الله السلمى لحضور قرعة دور الـ8 لبطولة الأندية العربية لكرة القدم (كأس زايد للأندية الأبطال) حيث تم توجيه الدعوة لرؤساء الأندية التي صعدت لهذا الدور حيث تُجرى القرعة يوم الإثنين الموافق 17-12-2018 بدولة الإمارات العربية الشقيقة بمدينة أبو ظبى .

وقرر مجلس إدارة النادى تكليف وليد صلاح الدين مدير الكرة بحضور القرعة ممثلاً عن زعيم الثغر فى الموعد المشار إليه، حيث صعد زعيم الثغر لدور الثمانية عقب إقصائه نادي الزمالك فى دور الـ 16 فى المباراة التى أقيمت نهاية الشهر الماضى.