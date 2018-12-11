ليندمان يسخر من إصابات الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

سخر الهولندي مايكل ليندمان، مدرب أحمال الأهلي السابق، من الإصابات التي ضربات صفوف الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وتمثلت آخر الإصابات التي ضربت صفوف الفريق في سعد سمير مدافع الفريق، الذي سيغيب عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع، بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية أمام طلائع الجيش في الدوري.

وكتب ليندمان عبر حسابه على تويتر تعليقا على إصابتي صلاح محسن وسعد سمير: "أتمنى لكما الشفاء العاجل، والعودة سريعًا إلى الملاعب بشكل أقوى".

وأضاف ساخرًا: "أعتذر للجماهير، لا توجهوا اللوم إليّ، أنا كنت في هولندا".

وكانت بعض جماهير الأهلي حمّلت ليندمان مسؤولية أزمة الإصابات في الأهلي خلال الأدوار الإقصائية لدوري أبطال إفريقيا قبل إقالته.

وكان مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب أعلن إقالة ليندمان مع الفرنسي باتريس كارتيرون من الجهاز الفني للأهلي، بعد خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا والإقصاء من البطولة العربية الشهر الماضي.

جدير بالذكر أن الأهلي يستعد حاليًا لمواجهة جيما الأثيوبي يوم الجمعة المقبل، في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.