صالح جمعة يكشف نصيحة صلاح له.. وتوقعه لمستقبل تريزيجيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد صالح جمعة، لاعب الفريق الأول بالأهلي، أنه دائم الحديث مع محمد صلاح، جناج ليفربول الإنجليزي، مشيرا إلى أن لاعب الريدز وجه له العديد من النصائح طوال الفترة الماضية.

وقال جمعة في تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلي:" صلاح طلب مني وضع دائما هدف أمام عيني والعمل على تحقيقه، وعدم السير بدون خطة".

وأضاف:" صلاح نصحني بتدوين دائما الأهداف ورقه بخط يده، حتى يظل يتذكر تلك الكلمات ويعمل على تنفيذها طوال الوقت".

وأوضح، أن أهم ما يميز صلاح أنه كان يعلم بوصوله لتلك المكانة واللعب في أقوى الدوريات بالعالم.

وانتقل للحديث عن رايه في مستوى محمود حسن تريزيجيه، المحترف بقاسم باشا التركي، مؤكدًا أنه لاعب مميز ويملك الكثير من القدرات، لكنه حتى الآن لم يكمن من اللعب في دوري قوي.

وتابع:" أتوقع أن ينتقل تريزيجيه لأحد الدوريات الكبرى في أوروبا، خاصة أن الجميع في تركيا منبهر بما يقدمه جناح منتخب مصر.