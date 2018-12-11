عمرو طارق لمصراوي: نادي كبير سيُعلن شرائي من أورلاندو خلال الساعات القادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال عمرو طارق، المحترف المصري في صفوف فريق أورلاندو سيتي الأمريكي إن هناك ناديًا كبيرًا أتفق مع ناديه على شراء عقده.

وأشار اللاعب البالغ من العمر 26 سنة، في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن الساعات القليلة القادمة ستشهد إعلان أورلاندو سيتي والنادي الكبير الذي أشترى عقده تفاصيل الصفقة.

ورفض اللاعب الإعلان عن وجهته القادمة لرغبة الناديان في إعلان الصفقة من جانبهما.

ويُقدم عمرو طارق، أداءً مميزًا خلال الموسم الجاري جعله أحد العناصر التي يعتمد عليها المكسيكي خافيير أجيري مع المنتخب.