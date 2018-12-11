صالح جمعة يكشف عن المدرب الذي استطاع التعامل مع شخصيته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهج:

أكد صالح جمعة، لاعب الفريق الأول بالأهلي، أنه تعامل مع عدد لا بأس به من المدربين سواء داخل مصر او خارجها، حين سنحت له فرصة الاحتراف في البرتغال والسعودية.

وقال جمعة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي:" تدربت مع عدد من المدربين في مصر وخارجها، لكن الأكثر تاثيرا في شخصيتي كان ربيع ياسين، حين كان مدربي في منتخب الشباب عام 2013.

وأضاف، أن ربيع ياسين استطاع التعامل مع شخصيته واحتوائه بشكل جيد، وتمكن من اخراج افضل ما لديه حين كان مدربه.

وأوضح، أن ياسين مدرب جيد وكان يعتمد عليه بشكل أساسي في بطولة أفريقيا 2013، وأطلق عليه وقتا "المعلم".

الجدير بالذكر أن صلاح جمعة كان ضمن الجيل الذي فاز بأمم أفريقيا للشباب عام 2013، وأحرز لقب أفضل لاعب في البطولة.