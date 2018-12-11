صالح جمعة.. يتحدث عن حاجة الأهلي له.. موعد تدربه مع الفريق.. والقرار الخاطيء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى صالح جمعة، لاعب الأهلي سعادته بدعم جمهور الأهلي له ومساندته له خاص في الفترة الماضية رغم ما يُثار من مشاكل حوله مما ساعده للعودة مرة أخرى.

وأضاف جمعة ـ خلال لقائه بفضائية ناديه مساء اليوم الثلاثاء ـ :"أعمل لكي أظهر بشكل مختلف في الفترة المقبلة لكي (أشيل) الأهلي والفريق لأجل من وقف بجانبي ودعمني فقبل الانضمام للفريق توّجت مع منتخب الشباب بكأس أمم أفريقيا وحصلت على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا وأحد أفضل اللاعبين في الدوري البرتغالي".

وشدد لاعب الأهلي على وعيه لما يراه جمهور ناديه من امتلاك صالح إمكانيات أكبر مما ظهر بها قد تجعله في مكانة أخرى لو ركز في الملعب كما ستجعله يفيد الأهلي بصورة كبيرة، مضيفًا:"الحمدلله الكبوة مرت وهذه المرة سأعود بشكل مختلف والأهلي يحتاج صالح واللاعبين الموهبين الذين يحبونه".

وأوضح صالح جمعة أن وجوده في الدوري السعودي كان اختيارًا خاطئًا:"استعجلت في قراري وكنت أتمنى أن استمر في الأهلي ففي الخارج قد تصنع وتسجل أهدافًا ولا تجد دعمًا كبيرًا عكس هنا بتمريرة قد تحصل على كل الدعم".

وأتم اللاعب حديثه بالإشارة إلى إنه يخضع للمران على فترتين صباحية ومسائية تمهيدًا للعودة للمران مع الفريق خلال فترة من أسبوع إلى 10 أيام.