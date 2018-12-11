تقارير: بطل الدوري البرازيلي يستهدف ثنائي بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

يسعى نادي بالميراس بطل الدوري البرازيلي إلى الاستعداد مبكرًا لمنافسات الموسم الجديد، حيث تناول تقرير برازيلي حاجة الفريق في موسم التعاقدات المقبل، وأبرزها في مركز الجناح الهجومي الذي كان يشغله كينو لاعب بيراميدز المصري الحالي.

وذكر تقرير لشبكة "جلوبوسبورت" البرازيلية أن بالميراس يستهدف عودة كينو مجددًا إلى صفوفه، وكذلك يعد كارلوس إدواردو زميله في النادي المصري ولاعب جوياس البرازيلي السابق من الخيارات المطلوبة في بالميراس.

وانتقل كينو إلى صفوف بيراميدز في الصيف الماضي مقابل 10 ملايين دولار، في واحدة من أبرز الصفقات بتاريخ الدوري المصري، بعد استثمارات ضخمة تم ضخها في خزائن الفريق المصري، الذي نافس في المواسم الماضية تحت إسم "الإسيوطي".

وغادر كينو صفوف بالميراس في منتصف الموسم البرازيلي، حيث تقام منافسات المسابقات المحلية البرازيلية بشكل سنوي وليس موسمي، إلا أن فريقه واصل مسيرته بنجاح، وتوج بلقب الدوري.

وأفادت "جلوبوسبورت" بأن نادي بالميراس أبرم تعاقدين فقط حتى الآن، وهو ما يجعله على أعتاب أقل عدد من التعاقدات منذ تعيين المدير الرياضي أليكساندر ماتوس في عام 2015.

وأضاف التقرير أن المدير الفني المخضرم لويس فيليبي سكولاري يأمل في مزيد من التعاقدات بعد ضم زي رفايل لاعب باهيا وآرثر كابرال لاعب سييرا رسميًا، ويبدو ماتيوس فيرنانديز لاعب بوتافوجو قريبًا من الانضمام إلى بالميراس.

وأكمل التقرير البرازيلي أن الأولوية في تعاقدات بالميراس في الوقت المقبل ستكون للاعب في مركز الجناح الهجومي، ويعد ثنائي بيراميدز من أبرز العناصر التي ستمثل الإضافة المطلوبة للنادي البرازيلي في الفترة المقبلة.

وتألق كينو بشكل ملفت منذ ارتداء قميص بيراميدز، حيث سجل 8 أهداف، بواقع 6 في الدوري المصري الممتاز وهدفين في كأس مصر، كما صنع 5 أهداف، بينما لم يتألق إدواردو بنفس القدر، حيث شارك بديلًا في معظم مباريات الفريق، وسجل هدفًا وحيدًا.