الإنتاج الحربي يشعل صراع المركز الرابع في الدوري بنائية في دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

استعاد الانتاج الحربي انتصاراته في الدوري، وأحبط فريق وادي دجلة، ليتواصل الصراع المشتعل على المركز الرابع بترتيب جدول الدوري الممتاز.

وحقق الانتاج الحربي الفوز على دجلة بنتيجة 2-1 في مباراة الجولة الـ17 لمسابقة الدوري الموسم الحالي.

ورفع الانتاج الحربي رصيده للنقطة رقم 26 بالمركز الرابع بترتيب جدول المسابقة بعد 17 مبارا، متساويا في النقاط مع المقاصة الذي لعب 15 مباراة، بينما تجمد رصيد دجلة عند 16 نقطة بالمركز الـ14.

وافتتح محمد مسعد أهداف المباراة للانتاج الحربي في الدقيقة 7، وتعادل محمد هلال لوادي دجلة في الدقيقة 75، وأحرز غنام محمد هدف الانتاج الثاني في الدقيقة 86 من أحداث المباراة.