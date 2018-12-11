تقرير.. 3 مدافعين في قائمة اضطرارية للأهلي بافتتاح مشواره الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يعاني الأهلي من غيابات عديدة قبل بدء مشواره الإفريقي في النسخة الجديدة من دوري الأبطال (2018-2019)، التي سيبحث فيها عن لقبه التاسع الغائب عن خزائنه منذ عام 2013.

ويستعد الفريق الأحمر تحت قيادة المدير الفني المؤقت محمد يوسف لمواجهة جيما الأثيوبي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل في مصر، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وتمثلت آخر الإصابات التي ضربت صفوف الفريق في سعد سمير مدافع الفريق، الذي سيغيب عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع، بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية أمام طلائع الجيش في الدوري.

كما يفقد الأهلي خدمات كلا من محمد الشناوي وأحمد فتحي ومحمد نجيب وعلي معلول وصلاح محسن بسبب الإصابة، بينما استعاد خدمات حسام عاشور قائد الفريق بعد تعافيه من الإصابة.

ويغيب المهاجم المغربي وليد أزارو عن مباراة جيما بعد معاقبته من الاتحاد الإفريقي بالإيقاف، إثر واقعة تمزيق قميصه في نهائي النسخة الماضية أمام الترجي التونسي، على أن يكون متاحًا في لقاء العودة.

وكان الأهلي بقيادة المدرب السابق باتريس كارتيرون ضم 23 لاعبًا إلى القائمة الإفريقية الأولى، في ظل استبعاد كل من مؤمن زكريا وأحمد الشيخ وأكرم توفيق وصبري رحيل وباسم علي وأحمد علاء.

ويمتلك الأهلي في قائمة الانتظار 4 لاعبين، وهم: النيجيري جونيور أجايى، رامي ربيعة، عمرو بركات، وعمرو جمال، ويحق للنادي ضمهم للقائمة المحلية في شهر يناير المقبل ضمن العناصر الجديدة.

وبالتالي ستضم قائمة الفريق الأكثر تتويجًا بلقب دوري الأبطال 16 لاعبًا في مباراة جيما على النحو التالي:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي، وعلي لطفي.

الدفاع: محمد هاني، ساليف كوليبالي، وأيمن أشرف.

الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، هشام محمد، كريم نيدفيد.

وسط الهجوم: إسلام محارب، محمد شريف، ميدو جابر، أحمد حمودي، وليد سليمان، ناصر ماهر.

وفي الهجوم: مروان محسن.

جدير بالذكر أن الأهلي يحق له إضافة لاعبين جدد في السبعة مقاعد المتبقية الشاغرة في قائمته الإفريقية حتى 31 يناير المقبل على الأكثر بشروط مختلفة وفقًا للائحة الكاف (طالع التفاصيل).