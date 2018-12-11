شكرا لقرائتكم أوزيل يدخل الفرحة لقلب مشجع صغير لأرسنال.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رغم غيابه المستمر عن أرسنال بسبب الإصابة، أبى مسعود أوزيل إلا أن يخلق الحدث ولو من المدرجات في مباراة "المدفعجية" الأخيرة في "البريميرليج" أمام هيديرسفيلد تاون. النجم الألماني قام بلفتة أثارت إعجاب جماهير النادي اللندني.

نهاية الأسبوع الماضي، اقتنص أرسنال فوزاً صعباً من فريق هيديرسفيلد تاون برسم الأسبوع الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليعود "المدفعجية" إلى سكة الانتصارات، وينعش آماله في المنافسة بقوة على لقب "البريميرليج".

وشهدت مباراة الفريق اللندني غياب أوزيل عن المباراة، بسبب المعاناة من إصابة في الظهر. كما أن غياب "عازف الليل" أعاد الحديث من جديد عن إمكانية رحيل الدولي الألماني السابق عن أرسنال في "الميركاتو" الشتوي، بسبب راتبه المرتفع ( 350 ألف جنيه استرليني في الأسبوع)، واختلاف وجهات النظر بينه وبين مدرب "الغانرز" أوناي إيمري، حسب ما أشارت إليه عدة تقارير صحفية.