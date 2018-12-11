شكرا لقرائتكم تقارير.. ريال مدريد لا ينوى دفع مبلغ مالى كبير للتعاقد مع هازارد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال تقرير صحفي، اليوم الثلاثاء، إن ريال مدريد، يخطط لعدم دفع مقابل مالي كبير لضم البلجيكي إيدين هازارد، نجم تشيلسي الإنجليزي.

ووفقا لصحيفة "إكسبريس"، فإن ريال مدريد يستعد لتقديم عرض مالي تبلغ قيمته 63 مليون جنيه إسترليني فقط، إلى تشيلسي من أجل التعاقد مع هازارد.

وأضافت أن تشيلسي يقدر المقابل المالي للتفريط في اللاعب بنحو 150 مليون جنيه إسترليني على الأقل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الريال لا يزال راغبا في ضم هازارد رغم فشل محاولات التعاقد معه في الموسم الماضي.

وكانت بعض التقارير الإخبارية قد أشارت قبل أيام إلى أن إيدين توصل لاتفاق فعلي مع الريال، بشأن الانتقال إليه في الصيف المقبل.

وأشار هازارد، في مقابلة إعلامية أمس الإثنين، إلى أنه حريص على الرحيل إلى العاصمة الإسبانية مدريد، مؤكدا أنه يشجع الملكي دائما.

وأوضح: "كما قلت، سأستكمل هذا العام مع تشيلسي، وبعده سيتبقى لي عام واحد في عقدي مع الفريق".

ورغم هذا، أشارت "إكسبريس" إلى أن النادي الإنجليزي على استعداد لتقديم عقد جديد إلى هازارد براتب أسبوعي يبلغ 300 ألف إسترليني.

وكشف ماوريسيو ساري، المدير الفني لتشيلسي عن رغبته في بقاء هازارد ضمن صفوف الفريق، مشيرا إلى أن النادي ينتظر توقيع اللاعب على العقد الجديد.



ايدين هازارد

هازارد