شكرا لقرائتكم زيوريخ يدين التصرفات العنصرية لجماهيره فى لقاء بازل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدان نادي زيوريخ السويسري الجماهير التي ألقت بالموز على ألدو كالولو لاعب بازل صاحب الأرض أثناء تنفيذه ركلة ركنية خلال مباراتهما بدوري كرة القدم المحلي يوم الأحد.

وأقر زيوريخ بأن الموز جاء من جزء في استاد سانت جاكوب بارك كانت تجلس فيه جماهيره.

وقال النادي في بيان: "في الدقائق الأولى من مباراة بازل، تم إلقاء موز من منطقة مشجعي زيوريخ باتجاه ألدو كالولو لاعب بازل أثناء تنفيذه ركلة ركنية، يدين النادي بشدة هذا التصرف العنصري ولا يتسامح معه بأي طريقة. لا يوجد مكان للتمييز في كرة القدم".

وأضاف "نادي زيوريخ ملتزم دائما بالتعددية ويرحب بكل الناس، بغض النظر عن خلفيتهم أو دينهم".

كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماهير ألقت أيضاً قداحات على كالولو، وهو فرنسي من أصل رواندي، أثناء تنفيذه ركلة ركنية في الدقيقة التاسعة من المباراة التي انتهت بفوز بازل 2-صفر. وانضم كالولو (22 عاماً) إلى بازل في يونيو حزيران قادماً من أولمبيك ليون، ولم يعلق الاتحاد السويسري لكرة القدم بعد على الواقعة.