شكرا لقرائتكم انتهاء أزمة الصحفيين باجتماع وزارى مع رئيس الزمالك والقيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهي منذ قليل، إجتماع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، مع عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ورئيس نادي الزمالك، فى مبني وزارة الرياضة، حيث قد انتهت أزمة عضويات الصحفيين المستثناة في نادي الزمالك.

وتم حل الأزمة بعد تدخل وزير الرياضة بين نقيب الصحفيين ورئيس الزمالك والسماح بعودة دخول الصحفيين إلى النادي مرة أخرى بعد قرار التجميد الذي صدر مؤخرا من رئيس القلعة البيضاء.

كما تقرر السماح للزملاء الصحفيين بالدخول للزمالك باعتبارهم أعضاء عاملين مثلهم مثل باقي الأعضاء لأن عضوياتهم سليمة ولا يجوز إبطالها إلا بحكم محكمة، وثانيا عدم تكرار الأزمات مثل إلغاء العضويات وعودتها مرة أخرى لأن ذلك أمر لا يليق بالزملاء ولا بنادي الزمالك.