شكرا لقرائتكم الانتاج الحربى يفوز على دجلة بهدفين لهدف فى الدورى الممتاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز فريق الانتاج الحربى على نظيره وادى دجلة بهدفين لهدف فى المباراة التى اقيمت بنيهما اليوم ببطولة الدورى الممتاز، والتي اقيمت على ارضية ملعب ستاد بترو سبورت ضمن منافسات الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

أحرز هدفي الإنتاج الحربي محمد مسعد في الدقيقة 7، وغنام محمد في الدقيقة 85، فيما أحرز هدف دجلة الوحيد محمد هلال في الدقيقة 75.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الإنتاج للنقطة 26 فى المركز الرابع بجدول الدوري، فيما تجمد رصيد وادي دجلة عند النقطة 16 محتلاً المركز الـ 14 بجدول المسابقة

وقدم الفريقان أداء ممتعا خلال اللقاء، وكاد أن يحرز محمد محمود هدف التعادل للفريق الدجلاوى فى الدقيقة 14 بعد أن تقدم محمد مسعد فى الدقيقة 7.

كما أهدر محمد هلال هدفا محققا لدجلة بعدما سدد كرة رأسية مرت بجوار القائم فى الدقيقة 37، كما أنقذ محمد عبد المنصف حارس دجلة مرماه من هدف ثان محقق كاد أن يحرزه موسي دياوارا فى الدقيقة 44.

وشهد اللقاء تألق ملحوظ للحارس محمد عبد المنصف الذى تصدي لإنفراد محمد مسعد الذي كاد أن يسجل منه الهدف الثاني لفريقه، ثم نجح محمد هلال في إدراك التعادل، قبل أن يضيف غانم محمد الهدف الثاني للفريق الحربي وينهي اللقاء بإقتناص 3 نقاط لفريقه.