شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يكشف مستقبل على معلول فى الاهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق سيد عبد الحفيظ، القائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي، على الأنباء التى ترددت مؤخراً بشأن رحيل التونسي علي معلول عن الفريق، خلال فترة الإنتقالت الشتوية المقبلة في يناير.

وقال عبد الحفيظ أن معلول مُستمر مع الفريق ولا يوجد أي نية للتفريط في اللاعب كما أثير مؤخرًا، موضحاً إنه لا صحة على الإطلاق للتفريط في "معلول"، مؤكدًا أنه من القوام الأساسي للفريق ومن العناصر المهمة التي يراهن عليها الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة، بعد اكتمال جاهزيته من الناحيتين الطبية والفنية.

وأشار القائم بأعمال مدير الكرة، إلى أن علي معلول، يمتد عقده مع الأهلي لمدة موسمين، وأن كل ما أثير عن رحيله مجرد اجتهادات لا أساس لها من الصحة.