شكرا لقرائتكم الزمالك يلبى أمنية مشجع مصاب بالسرطان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لأحمد عبد الفتاح المشجع الزملكاوي الذى يعانى من مرض السرطان، أثناء تواجده فى مقر نادي الزمالك اليوم . وقام الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، بتلبية رغبة أحمد عبد الفتاح، فى مشاهده مران الفريق والتقاط صورة تذكارية مع اللاعبين وذلك بناءا على دعوة من محمود كهربا صانع ألعاب الفريق، والذى زاز الطفل فى وقت سابق بالمستشفى التى تتولى علاجه ووعده بحضور المران والتقاط الصور مع الجهاز واللاعبين.

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يلبى أمنية مشجع مصاب بالسرطان على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سوبر كورة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سوبر كورة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .