شكرا لقرائتكم سموحة يحشد 18 لاعبا لمواجهة الاتحاد فى ديربى الاسكندرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر طارق يحيى المدير الفنى لفريق سموحه على أختيار 18 لاعب أستعدادا لمواجهة فريق الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة الـ 17 من عمر بطولة الدورى الممتاز والمقرر لها غدا الاربعاء باستاد برج العرب بمدينة الاسكندرية .

جاءت القائمة تضم كل من :

فى حراسه المرمى : محمد ابو جبل و احمد لورد

فى خط الدفاع : السيد فريد و محمود عزت و احمد غنيم و امير عابد و محمود منصور و محمود معاذ

فى خط الوسط : احمد حمص و محمود سيد و اسلام صالح و ابراهيم عبد القوى و شريف رضا وديريك نسيبامبى

فى الهجوم : حسام حسن و يامادو تورو واوميد اوكيرى و محمد حمدى ذكى

وفيما يغيب عن اللقاء كل من

عبد العزيز امام و شيلونجو و كناريا و احمد حسن مكى و عمر حبشى و عمرو خالد و اسامه ابراهيم و هشام بلحه لاسباب فنيه ويغيب ياسر ابراهيم و رجب نبيل للاص