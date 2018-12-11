شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يحصد 16 ميدالية في بطولة الجمهورية للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت فعاليات بطولة الجمهورية للتنس الأرضى التى استضافتها ملاعب نادى النصر بمصر الجديدة واستمرت على مدار ثلاثة أسابيع وشهدت نجاحًا فى التنظيم من قبل إدارة قطاع التنس بقيادة رضا زكى وطارق عثمان زكى مدربى الفريق وإشراف مصطفى رسمى عضو مجلس الإدارة والمشرف على اللعبة.

وشهد حفل الختام توزيع الجوائز والميداليات على اللاعبين الذين حققوا مراكز متقدمة فى وجود مصطفى رسمى عضو المجلس ورضا زكى وطارق عثمان مدربى الفريق.

وحصد 16 لاعبًا من النصر مراكز متقدمة حيث توج بالمركز الأول فى جميع المراحل السنية تحت 8 سنوات توجت سارة أحمد وتوج محمد احمد زاهر بالمركز الأول فيما حصدت مرام طارق المركز الثاني.

وتحت 9 سنوات توج بالمركز الأول كل من بجاد محمد عفيفى ونور إيهاب وتوج بالمركز الثانى كل من أدهم أحمد وسعد محمد وربما محمد وميرولا خلف وجنى سامح .

وتحت عشر سنوات توج بالمركز الأول محمد أحمد سليمان وعمر الدجوى ورودينا أحمد ونور زكريا وتوج بالمركز الثانى ياسين خالد.

فيما جاءت باقى النتائج كالتالى تحت 12 سنة بنين فردى حصد مصطفى إيهاب سلام المركز الأول وجاء يوسف ضياء من وادى دجلة فى المركز الثانى وجاء فى المركز الثالث أمير عمرو فهمى وأدهم محمد حسن من هليوبوليس.

وجاءت نتائج تحت 12 سنة بنات كالتالى: هنا حسام الدين فى المركز الأول وملك عمرو شكرى من الصيد فى المركز الثانى وهنا يحيى لاعبة حرة، ورنا محمد رضوان من الأهلى فى المركز الثالث.

وفى الزوجى بنين تحت 12 سنة حصد الثنائى مصطفى إيهاب وأمير عمر المركز الأول وحصد مصطفى عمرو المركز الثانى، أما فى البنات فحصدت حبيبة مصطفى وكنزى عمرو المركز الأول وحصدت ملك عمرو وهنا حسام المركز الثانى.

وفى منافسات البنين تحت 14 سنة فجاء فى المركز الأول يوسف عمرو الشاطبى من سموحة وسيف الدين منصور فى المركز الثانى ومصطفى إيهاب وكريم عمرو من سموحة فى المركز الثالث .

أما فى منافسات البنات فجاءت شهد محسن من وادى دجلة فى المركز الأول ونادين نهاد لاعبة حرة فى المركز الثانى وجاء فى المركز الثالث سارة كريستيان من وادى دجلة وهنا محمد من الصيد .

وفى الزوجى بنين فاز الثنائى يوسف عمر الشاطبى وعمرو أحمد بالمركز الأول وجاء فى المركز الثانى محمد أحمد ومحمد محسن، أما الزوجى بنات فازت سوسن حنا وشانتل فوزى بالمركز الأول وجاء فى المركز الثانى سارة كريستيان وشهد محسن.