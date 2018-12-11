شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يضم 18 لاعبًا استعدادًا لمواجهة الاتحاد فى ديربى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر طارق يحيى، المدير الفنى لفريق سموحة، على اختيار 18 لاعبًا استعدادًا لمواجهة فريق الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة الـ17 من عمر بطولة الدورى الممتاز والمقرر لها غدًا الأربعاء باستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية. جاءت القائمة تضم كلاً من: جاءت القائمة تضم كلاً من: فى حراسه المرمى: محمد أبو جبل وأحمد لورد فى خط الدفاع: السيد فريد ومحمود عزت وأحمد غنيم وأمير عابد ومحمود منصور ومحمود معاذ فى خط الوسط: أحمد حمص ومحمود سيد وإسلام صالح وإبراهيم عبد القوى وشريف رضا وديريك نسيبامبى فى الهجوم: حسام حسن ويامادو تورو واوميد أوكيرى ومحمد حمدى زكى. وفيما يغيب عن اللقاء كل من: وفيما يغيب عن اللقاء كل من: عبد العزيز إمام وشيلونجو وكناريا وأحمد حسن مكى وعمر حبشى وعمرو خالد وأسامة إبراهيم وهشام بلحة لأسباب فنية ويغيب ياسر إبراهيم ورجب نبيل للإصابة.

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