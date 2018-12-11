شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء أزمة الصحفيين مع الزمالك وإلغاء تجميد العضوية بعد جلسة وزير الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى منذ قليل، اجتماع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مع عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ورئيس نادى الزمالك، فى مبنى وزارة الرياضة، حيث انتهت أزمة عضويات الصحفيين المستثناة فى نادى الزمالك.

وتم حل الأزمة بعد تدخل وزير الرياضة بين نقيب الصحفيين ورئيس الزمالك والسماح بدخول الصحفيين إلى النادى مرة أخرى بعد قرار التجميد الذى صدر مؤخرًا من رئيس القلعة البيضاء.

كما تقرر السماح للزملاء الصحفيين بالدخول للزمالك باعتبارهم أعضاء عاملين مثلهم مثل باقى الأعضاء لأن عضوياتهم سليمة ولا يجوز إبطالها إلا بحكم محكمة، وثانيًا عدم تكرار الأزمات مثل إلغاء العضويات وعودتها مرة أخرى لأن ذلك أمر لا يليق بالزملاء ولا بنادى الزمالك.