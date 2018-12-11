شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو لمريض السرطان خلال حضور مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لأحمد عبد الفتاح المشجع الزملكاوي الذى يعانى من مرض السرطان، أثناء تواجده فى مقر نادي الزمالك اليوم. وقام الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، بتلبية رغبة أحمد عبد الفتاح، فى مشاهده مران الفريق والتقاط صورة تذكارية مع اللاعبين وذلك بناءً على دعوة من محمود كهربا صانع ألعاب الفريق، والذى زار الطفل فى وقت سابق بالمستشفى الذى يتولى علاجه ووعده بحضور المران والتقاط الصور مع الجهاز واللاعبين.

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