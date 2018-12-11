شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج يهزم دجلة بـ"ثنائية" ويصعد للمربع الذهبي.. (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز الإنتاج الحربى على وادى دجلة بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، علي ستاد بترو سبورت ضمن منافسات الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.



أحرز هدفي الإنتاج الحربي محمد مسعد في الدقيقة 7، وغنام محمد في الدقيقة 85، فيما أحرز هدف دجلة الوحيد محمد هلال في الدقيقة 75.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الإنتاج للنقطة 26 فى المركز الرابع بجدول الدوري، فيما تجمد رصيد وادي دجلة عند النقطة 16 محتلاً المركز الـ 14 بجدول المسابقة

وقدم الفريقان أداء جيدًا خلال اللقاء، وكاد أن يحرز محمد محمود هدف التعادل للفريق الدجلاوى فى الدقيقة 14 بعد أن تقدم محمد مسعد للأنتاج فى الدقيقة 7.

كما أهدر محمد هلال هدفًا محققًا لدجلة بعدما سدد كرة رأسية مرت بجوار القائم فى الدقيقة 37، وأنقذ محمد عبد المنصف حارس دجلة مرماه من هدف ثانٍ محقق كاد أن يحرزه موسي دياوارا فى الدقيقة 44.

وشهد اللقاء تألقا ملحوظًا للحارس محمد عبد المنصف الذى تصدي لإنفراد محمد مسعد الذي كاد أن يسجل منه الهدف الثاني لفريقه، ثم نجح محمد هلال في إدراك التعادل، قبل أن يضيف غانم محمد الهدف الثاني للفريق الحربي وينهي اللقاء باقتناص 3 نقاط لفريقه.