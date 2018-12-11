شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تنظم البطولة العربية لأندية الكاراتيه 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فازت مصر بتنظيم البطولة العربية لأندية الكاراتيه المقرر إقامتها فى الفترة من 28 إلى 30 مارس من العام المقبل. وقد تلقى الاتحاد المصرى برئاسة محمد الدهراوى خطابًا من نظيره العربى لإرسال اسم الأندية التى ترغب فى المشاركة بمنافسات البطولة على أن يتم مخاطبة الاتحاد العربى بالأندية خلال شهر فقط. ومن المقرر أن يقوم مسئولو الاتحاد العربى بإعلان الشروط الفنية والإدارية للبطولة خلال الفترة المقبلة . البطولة العربية للكاراتيه

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