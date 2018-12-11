شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. غنام يعيد الإنتاج الحربي للتقدم على وادى دجلة 2 / 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز غنام محمد، لاعب الإنتاج الحربي، الهدف الثاني لفريقه في شباك وادي دجلة بالدقيقة 85 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا علي ستاد بترو سبورت ضمن منافسات الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز، لتصبح النتيجة 2/1 حتى الآن.

وتقدم محمد مسعد للإنتاج الحربي فى الدقيقة 7 من عمر اللقاء، وأحرز محمد هلال هدف التعادل لدجلة فى الدقيقة 75.

ويحتل وادى دجلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى مثلهم وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الرابع برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 16 هدفًا وتلقت شباكه 15 هدفًا.