شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هلال يحرز هدف تعادل وادى دجلة أمام الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز محمد هلال، لاعب وادى دجلة، هدف التعادل لفريقه فى شباك الإنتاج الحربى بالدقيقة 75 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد بترو سبورت ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
وتقدم محمد مسعد للإنتاج الحربي فى الدقيقة 7 من عمر اللقاء.
ويحتل وادى دجلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى مثلهم وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الرابع برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 16 هدفًا وتلقت شباكه 15 هدفًا.
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