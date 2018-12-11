شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل الإسماعيلى مع أندية المغرب قبل المواجهة الخامسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد اللقاء الذى يجمع فريق الإسماعيلى مع نظيره الرجاء المغربى ، الليلة فى إياب دور الستة عشر بمنافسات بطولة كأس زايد للأندية العربية. هو خامس اللقاءات التى تجمع الدراويش مع أندية مغربية ، حيث سبق والتقى الإسماعيلى مع أندية الرجاء والوداد . المواجهة الأولى جمعت الإسماعيلى مع الوداد البيضاوى فى ذهاب دور الـ 16 ببطولة كأس الكونفدرالية عام 2007 ، وانتهت بفوز الإسماعيلى بهدف أحرزه عمر جمال . المواجهة الثانية كانت فى لقاء العودة أمام الوداد أيضا وفاز فيها الدراويش أيضا بهدفين نظيفين أحرزهما احمد سمير فرج ، ومحمد عبد الواحد . ثالث المواجهات التى جمعت الإسماعيلى مع أندية المغرب هى اللقاء الذى جمع الدراويش والرجاء عام 2015 ببطولة كاس اتحاد شمال أفريقيا للأندية الأبطال ، وخسر فيها الدراويش بهدف نظيف أحرزه محمد بولدينى. وفيما يخص المواجهة الرابعة فأقيمت بين الإسماعيلى والرجاء خلال أكتوبر من العام الجارى فى ذهاب دور الـ 16 ببطولة زايد للأندية العربية ، وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين .

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