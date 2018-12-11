شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عبد المنصف يتصدى لانفراد وينقذ دجلة من ثانى أهداف الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألق محمد عبد المنصف، حارس مرمى فريق وادى دجلة، وتصدى لانفراد محمد مسعد لاعب الإنتاج الحربي الذى كاد أن يسجل منه الهدف الثاني لفريقه لولا براعة "أوسة" خلال المباراة التي تجمعهما حاليًا، على استاد بترو سبورت ضمن منافسات الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز، وتقدم محمد مسعد للإنتاج الحربي فى الدقيقة 7 من عمر اللقاء.
ويحتل وادى دجلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى مثلهم وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الرابع برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 16 هدفًا وتلقت شباكه 15 هدفًا.
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