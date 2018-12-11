شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء يقترب من ضم هداف المنصورة بالشرط الجزائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى سعد أبو صندوق، رئيس نادى الرجاء المطروحى، الاتفاق النهائى مع كريم بدير هداف فريق المنصورة من أجل الانتقال لصفوف الرجاء المطروحى، الذى يتصدر المجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى برصيد 27 نقطة وبفارق خمس نقاط عن المنصورة .

واتفق رئيس الرجاء المطروحى مع لاعب المنصورة على دفع الشرط الجزائى المقدر بـ400 الف جنيه لنادى المنصورة على أن يحصل اللاعب على 200 ألف جنيه من نادى الرجاء فى الدور الثانى من دورى القسم الثانى مع تعديل عقد اللاعب فى حالة صعود الفريق للدورى الممتاز.

يذكر أن كريم بدير من ناشئي المنصورة وانتقل لدجلة فى الموسم قبل الماضى قبل أن يعود مرة أخرى للمنصورة مطلع الموسم الحالى، ويتبقى فى عقده مدته موسمان مع وضع شرط جزائى يتيح للنادى الحصول على 400 ألف جنيه حال رغبة اللاعب للرحيل عن صفوف الفريق.