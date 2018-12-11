باسم مرسي يملي شروطه للعودة للدوري المصري

اشترط باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الحصول على ٥ مليون جنيه في الموسم الواحد بعد العروض التي وصلت له من عدة أندية مصرية.

وقوبل طلب مرسي برفض من جانب الأندية التي اعتبرت المقابل المادي مغالاة فيه ولا يتناسب مع ميزانيتها.

ومنح الزمالك الحرية لمرسي في تحديد وجهته القادمة بعد قرار إعارته وعدم قيده في القائمة الأساسية للفريق.

وكان باسم مرسي قد فسخ عقد إعارته مع نادي أبولون اليوناني مؤخرا ورفض الاستمرار مع فريقه هناك.

الكابتن