الزمالك يُعلن أسعار تذاكر مباراته أمام القطن التشادي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ مراسل الخليج 365:

أعلن مسئولو نادي الزمالك أسعار تذاكر مباراة القطن التشادي التي ستُقام يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة الزمالك والقطن التشادي كالتالي:- 100 جنيه للمقصورة الرئيسية، 50 جنيه للدرجة الأولى، 40 جنيه للدرجة الثانية و 30 جنيه للدرجة الثالثة "الموحدة".

ونوه مسؤولو الزمالك إلى إن عملية بيع التذاكر ستكون بممر الملك فاروق المُطل على شارع جامعة الدول بدءً من يوم غد الأربعاء في تمام الساعة الثامنة صباحًا.

وأشار مسؤولو الزمالك إلى إنهم طبعوا 10 آلاف تذكرة للجماهير التي ترغب فى حضور المباراة بعدما أعلن مجلس الإدارة أن اللقاء سيشهد عودة الجمهور للمدرجات لأول مرة خلال الموسم الحالي عن طريق التذاكر وليس الدعوات.