الإنتاج الحربي ينتزع فوزًا صعبًا من دجلة ويصعد للمركز الرابع

كتب- صبري حافظ: انتزع فريق الانتاج الحربي فوزا صعبا امام وادي دجلة بستاد بتروسبورت في الجولة السابعة عشر للدوري الممتاز. سجل هدفي الانتاج الحربي محمد مسعد وغنام محمد، في الدقيقتين 7 و86 وأحرز هدف دجلة الوحيد محمد هلال في الدقيقة 75. ارتفع رصيد الانتاج الحربي الى 26 نقطة في المركز الرابع وتجمد رصيد دجله عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.

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