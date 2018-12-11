عودة القوة الضاربة لتشكيلة سموحة قبل مواجهة الاتحاد بالدوري

الاسكندرية - بوابة الوفد - سامح سعيد

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة قائمة فريقه التي يتدخل معسكرا الليلة استعدادا لملاقاة الاتحاد السكندري مساء الأربعاء بستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة لبطولة الدوري العام.

وشهدت القائمة عودة القوة الضاربة الهجومية لنادي سموحة والتي

غابت عن مواجهة الفريقين يوم الجمعة الماضية في بطولة كأس مصر متمثلة في محمد حمدي زكي و حسام حسن كما شهدت تواجد نجم سموحة الصاعد أحمد غنيم بينما غاب عن القائمةياسر إبراهيم وأحمد نبيل مانجا.

وضمت القائمة اللاعبين: محمد ابو جبل و احمد لورد والسيد فريد و محمود عزت واحمد غنيم وأمير عابد ومحمود منصور و محمود معاذ و احمد حمص و محمود سيد واسلام صالح و شيلونجو وإبراهيم عبد القوي ويامودو توريه وشريف رضا وحسام حسن وديريك نيسامبي وأوميد أوكري ومحمد حمدي زكي.