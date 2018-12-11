تصريح ناري من كلوب قبل قمة ليفربول ونابولي في دوري الأبطال

كتب- محمد معتز صلاح الدين:

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أن الفريق عليه العمل بجد ومنع نابولي الإيطالي من التسجيل والمحاولة أمام المرمى، مؤكدًا أن اللاعبين عليهم العمل بجد وأن يكونوا في تركيز، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب أنفيلد، في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في تصريحات قبل المباراة نقلتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "نحن بحاجة إلى أن نكون نشيطيين حقا،

ومركزين للغاية في المباراة، ولكن يجب أن لا نخشى من استقبال الأهداف قبل بداية المباراة".

وأضاف "لأننا لا نريد أن نستقبل أهداف دائمًا، نحن نريد أن نفوز، وسنرى ما سيحدث خلال المباراة".

وطالب كلوب مدرب ليفربول الجماهير بالحشد بملعب أنفيلد لخلق أجواء حماسية لا تصدق.

وواصل كلوب "بالطبع عليهم العمل بصعوبة بالغة للحصول على أي فرصة، لكن سنواصل العمل من أجل

منع ذلك وعلى الجانب الأخر يجب علينا التسجيل في مرماهم".

ويتصدر نابولي ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، بينما يحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني برصيد 8 نقاط، في حين يمتلك ليفربول المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ويتذيل النجم الأحمر جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط.

يذكر أن فريق ليفربول ليس أمامه سوى الفوز في هذه المواجهة إذا أراد التأهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا هذ الموسم، عن المجموعة الثالثة والتي سميت بمجموعة الموت نظرًا لأنه إلى الآن وقبل خوض الجولة السادسة لم يحسم أي فريق تأهله بشكل رسمي إلى الدور المقبل.