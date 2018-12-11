العامري فاروق يجري اتصالات لتنسيق مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال

أجرى العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، اتصالًا هاتفيًا باللواء محمد شريف، مدير أمن الإسكندرية، من أجل تنسيق الإجراءات التنظيمية الخاصة بمباراة الأحمر وجيما الإثيوبي في

دوري أبطال أفريقيا.

كما وجّه نائب رئيس النادي التحية لوزارة الداخلية، وقيادات أمن الإسكندرية.

وتقرر، خلال الاجتماع، فتح باب الحجز الإلكتروني

لتذاكر مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي أمام الجماهير في الساعة السادسة مساء اليوم، الثلاثاء.

وسيتم تخصيص منفذ بيع لأعضاء الجمعية العمومية، يوم الخميس القادم، بمقر النادي بالجزيرة، كما سيتم تخصيص منفذ بيع للجماهير بالإسكندرية، يوم الخميس.